In Iraq l'ipotesi di un ritiro americano Guerini: nuovo impegno sotto la Nato

IL PIANO

ROMA Da parte italiana c'è la «volontà di favorire nel tempo la transizione dalla Coalizione internazionale in Iraq, nata per contrastare la minaccia dell'Isis, a una missione di addestramento gestita dalla Nato che dia continuità allo sforzo che in quel settore la Coalizione a guida Usa ha svolto».

IL DIALOGO

Nessun ritiro dall'Iraq del nostro contingente. Anzi, la possibilità che una possibile uscita dei militari americani possa trasferire tutta la missione sotto l'egida delle Nazioni Unite rafforzando quindi i compiti che già svolge il contingente italiano.

Dalla Difesa la spiegazione arriva dopo le parole del ministro Lorenzo Guerini che, al telefono con l'omologa tedesca Annegret Kramp-Karrenbauer, ha fatto il punto sul lavoro che i militari dei due Paesi svolgono in Iraq. «Dobbiamo fronteggiare la crisi in corso con il necessario equilibrio, al fine di ottenere una riapertura del dialogo per un abbassamento della tensione» ha sostenuto Guerini. Secondo il ministro in futuro «occorrerà valutare insieme le possibilità di riconfigurazione del nostro impegno, anche approfondendo la possibilità di rafforzare il ruolo della Nato e dei Paesi Europei». D'altra parte è da tempo che Washington parla di un possibile ritiro dall'Iraq del proprio contingente e nei giorni scorsi è stato lo stesso presidente americano a sostenere che avrebbe chiesto alla Nato un maggior impegno in Medio Oriente.

Il colloquio dei ministri della Difesa di Italia e Germania potrebbe quindi inquadrarsi in una prospettiva di rafforzamento della presenza italiana e tedesca, ma sotto l'ombrello delle Nazioni Unite. Il rientro delle truppe Usa dall'Iraq si inquadra nella volontà dell'amministrazione americana di impegnarsi su altri fronti, ma potrebbe anche essere sbandierato dal regime iraniano come una sorta di successo. Prospettive a parte, i due ministri hanno ribadito al necessità di continuare nell'addestramento «in accordo con il governo iracheno» avendo però come primo obiettivo, in questa fase di tensione, «la sicurezza dei propri militari».

Ma. Con.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA