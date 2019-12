«In Gran Bretagna solo con il visto»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOLONDRA Viaggiare nel Regno Unito, dopo la Brexit, sarà un po' come andare negli Stati Uniti: non solo le carte d'identità non basteranno più sono troppo facili da falsificare - e ci vorrà il passaporto, ma potrebbe essere anche necessario richiedere una Autorizzazione elettronica al viaggio, Eta, per tutti i viaggiatori, tra cui quelli provenienti dall'Unione europea, per i quali non è previsto un visto. È quanto ha annunciato il ministro dell'Interno, Priti Patel, nel corso di una campagna elettorale che soprattutto dopo...