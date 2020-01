In giro per Venezia con emù australiani Multa da 800 euro

IL CASO

VENEZIA Sono saliti in stazione a San Donà di Piave. Hanno atteso tutto il tempo del viaggio fino a Venezia Santa Lucia. Lì sono scesi e hanno iniziato a passeggiare in Lista di Spagna e poi Strada Nova prima di arrivare in campo Santi Apostoli dove sono stati fermati dagli agenti della Polizia locale che nel frattempo - come i carabinieri e tanto quanto la polizia di Stato - erano stati tempestati dalle chiamate a metà tra il preoccupato e l'incredulo, di decine e decine di persone. Perché loro non erano semplici turisti.

LA MULTA E I DASPO

A farsi una bella sgambata in una delle arterie principali di Venezia, attirando gli smartphone di praticamente chiunque, sono stati due emù australiani: uccelli molto simili agli struzzi, ma più piccoli. Ieri, poco prima di mezzogiorno, assieme a due loro padroni, entrambi di origine slovena, gli emù hanno passeggiato per Venezia. Arrivavano da un circo che ora ha piantato il proprio tendone a San Donà (la stazione di partenza dei due animali e dei loro accompagnatori) e che nei prossimi giorni è atteso a Mestre.

Molto probabile che la passeggiata di ieri mattina sia quindi una trovata pubblicitaria. Che se è diventata virale sul web (i video e le fotografie degli emù mentre camminano sui masegni liberi, al fianco dei loro padroni, o attraversavano i ponti ha fatto il giro di qualsivoglia social o gruppo Whatsapp) non ha trovato particolare clemenza da parte degli agenti della Polizia locale veneziana: fermati in campo Santi Apostoli, lungo la direttrice che porta in Piazza San Marco (probabile, vero, obiettivo della camminata), i due proprietari degli animali sono stati multati con 400 euro a testa e si sono visti recapitare altrettanti Daspo urbani: ovvero il divieto di far ritorno a Venezia per le prossime 48 ore.

Provvedimento consegnato ai due sloveni ma che vale anche per gli stessi animali, tranquilli mentre la polizia cercava di spiegare come non fosse possibile passeggiare per calli e campielli con due emù. Per giunta nemmeno al guinzaglio.

Tant'è che alle 15.09 i quattro (i due sloveni e i loro emù) si sono imbarcati di nuovo dalla stazione di Santa Lucia a bordo del treno diretto a San Donà. Espulsi a tempo da Venezia, ma se si trattava di una trovata pubblicitaria - e più di un sospetto è lecito - il risultato è stato raggiunto.

LE REAZIONI

«L'ennesima stupidaggine fatta a Venezia, ancora una volta usata come palcoscenico - commenta l'assessora al Turismo di Venezia, Paola Mar - è evidente che qualcuno ha fatto questa cosa con l'intenzione di farne un video virale e diventare in qualche modo famoso per il fatto di averlo fatto nella nostra città. È veramente ora di finirla».

Questo mentre sulle pagine social dei veneziani sono comparsi fotomontaggi ironici. Di chi, ad esempio, gira con un T-Rex. «È buono e al guinzaglio», la rassicurazione.

Nicola Munaro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA