IL PERSONAGGIO

Il prossimo premier del Giappone sarà il figlio di un coltivatore di fragole e di una maestra elementare, un self made man che è riuscito ad arrampicarsi fino ai vertici dell'esecutivo. Dopo otto anni consecutivi di Shinzo Abe (costretto ad abbandonare la leadership per malattia), ieri Yoshihide Suga è stato eletto alla guida del Partito liberal democratico al governo. Domani il parlamento di Tokyo dominato dal Pld gli affiderà l'incarico di guidare la terza economia del pianeta fino allo scadere della legislatura nel settembre 2021. La sorpresa Suga è in parte un prodotto della pandemia: le primarie (nelle quali era favorito l'ex segretario del Partito, Shigeru Ishiba) sono state cancellate per il Covid e a scegliere Suga è stata una élite composta di parlamentari e rappresentanti regionali del Pld. Precedentemente sconosciuto al grande pubblico, Suga è il funzionario che, il 1° aprile 2019, svelò ai giapponesi la nuova era imperiale nipponica, il Periodo Reiwa (di bella armonia): da quel momento è diventato per tutti Zio Reiwa. Eppure era dal 2012 che Suga lavorava a stretto contatto con Abe, occupandosi - come segretario di gabinetto e portavoce - degli incarichi e del coordinamento del Pld (centro-destra). I maggiorenti del Partito hanno dunque optato per la continuità.

Suga ha dichiarato che proseguirà lungo la strada del suo predecessore: politica monetaria espansiva, stimolo fiscale e riforme strutturali. A Suga, a cui manca il carisma e l'esperienza in politica estera di Abe, toccherà difendere gli interessi nazionali dall'assertività militare cinese nei mari asiatici e dal corteggiamento di Pechino a Tokyo, alleata degli Usa in Asia. Il nuovo premier dovrà garantire lo svolgimento delle Olimpiadi, posticipate a luglio 2021 a causa della pandemia e che il Covid-19 rischia di far annullare definitivamente. Ieri Suga ha negato di voler sciogliere il prima possibile le camere e indire nuove elezioni per approfittare della debolezza dell'opposizione, assicurandosi un mandato pieno. Ma in Giappone sono in pochi a credergli.

Michelangelo Cocco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA