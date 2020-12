LA STORIA

ROMA A Rieti sono riusciti a ricavare sei dosi, invece delle canoniche cinque previste da Pfizer, da un'unica fiala e dunque ad aumentare il numero di persone vaccinate (48 invece di 40, perché le fiale erano 8). In Germania, invece, hanno commesso un errore che va nella direzione opposta: a Stralsund hanno iniettato per sbaglio a un'unica persona cinque dosi di vaccino. E lo stesso errore è stato commesso otto volte a otto dipendenti differenti di una casa di cura. Quattro hanno subito mostrato i sintomi dell'influenza e sono stati ricoverati sotto osservazione. BioNTech, la compagnia tedesca che ha sviluppato il vaccino insieme a Pfizer, ha precisato che comunque in fase di sperimentazione erano state somministrate dosi superiori a quelle indicate per la vaccinazione, «senza gravi conseguenze per i volontari». Si tratta del secondo incidente in Germania, a due giorni dall'avvio della vaccinazione, dopo erano andate sprecate alcune fiale perché non era stato garantito il mantenimento della catena del freddo.

In Italia, per ora, nel rispetto delle indicazioni di Aifa (agenzia per il farmaco) c'è stato un utilizzo virtuoso delle fiale. Ognuna, secondo quanto comunica Pfizer, contiene cinque dosi, ma è stato dimostrato che se c'è particolare attenzione da parte del personale sanitario durante la preparazione, se ne possono ricavare anche sei, senza inficiare la validità del prodotto. Per ora il sistema, che aumenta del 20 per cento il numero dei vaccinati, sta funzionando. Nel Lazio è stato utilizzato con successo a Rieti, ma anche a Roma allo Spallanzani.

