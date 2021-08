Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LE TESTIMONIANZEROMA Un cielo arancione schiaccia l'isola di Evia. Fugge chi può dall'incendio infernale che sta distruggendo il nord Ovest dell'Eubea e il Mani nel Peloponneso. Gli italiani in vacanza in quelle zone vengono evacuati in fretta: c'è chi viene portato a Zante, chi a Cefalonia, chi decide di rientrare. Le case sfitte vengono messe a disposizione degli sfollati e dei turisti. Anna Zethusi è un'archeologa sarda in vacanza con...