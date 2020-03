In Friuli Venezia Giulia ci sono 78 posti letto di Terapia intensiva esclusivamente dedicati al trattamento dei pazienti positivi al Covid-19. Entro la fine della prossima settimana, grazie agli ulteriori 22 spazi che saranno ricavati all'ospedale di Cattinara (Trieste), si arriverà a toccare quota cento. Attualmente risultano occupati 59 posti, ma solo 49 sono stati destinati ai malati residenti in regione. Dieci infatti, da quando la Lombardia è entrata nel cuore dell'emergenza sono stati occupati da altrettanti pazienti provenienti dalle province di Cremona, Lodi e Bergamo. Cinque sono impegnati da persone positive al Covis-19 e altrettanti destinati a pazienti con altre patologie gravi. «Se non ci fossimo attrezzati a livello di pianificazione per affrontare questa emergenza non saremmo stati in grado di dare un importante aiuto alle strutture sanitarie della Lombardia». Sono 1436 i casi positivi al Coronavirus in Fvg, con un incremento di 119 unità rispetto a venerdì. Undici i decessi in 24 ore, che portano a 87 il numero complessivo di morti. Il dato più alto è quello registrato nell'area di Trieste con 51 decessi, seguito da Udine (25), Pordenone (10) e Gorizia (1).

