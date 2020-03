IN FRIULI

TRIESTE Rosa Costante, 87 anni, è morta ieri mattina all'ospedale di Cattinara, a Trieste. Nella notte tra venerdì e sabato è stata portata d'urgenza in Pronto soccorso dalla residenza per anziani Casa Serena, dov'era ospite da anni. È entrata in ospedale con una grave sofferenza intestinale, le cui complicazioni l'hanno portata alla morte. Contestualmente, però, è stata trovata positiva al Coronavirus, risultando così la prima vittima positiva in Friuli Venezia Giulia. Ma non è stato il virus a ucciderla, spiegano dall'Azienda sanitaria triestina. La donna soffriva a causa di più di una patologia e a risultarle fatale è stato l'acutizzarsi della sofferenza addominale. Rosa Costante è morta con il Coronavirus, non per il Coronavirus. Ma per le statistiche risulta la prima vittima dell'emergenza in Friuli Venezia Giulia. Non solo. La sua positività al doppio tampone rischia di mettere in ginocchio un'intera residenza per anziani. Duecento persone, tra ospiti, operatori sanitari della struttura e anziani, nelle ultime ore sono stati sottoposti ai test di rito, i cui risultati sono attesi in giornata. Il timore è quello che l'87enne possa aver infettato altri ospiti della struttura, gestita dal Comune di Trieste. Anche 15 operatori sanitari dell'ospedale di Cattinara sono sotto osservazione e per precauzione sono stati messi in quarantena domiciliare: tutti sono entrati in contatto con l'anziana dal momento del suo ingresso in Pronto soccorso.

IL CONTAGIO

Da ieri pomeriggio non esiste più una zona della regione senza un caso di Coronavirus. I primi pazienti risultati positivi in provincia di Pordenone sono stati resi noti dalla Regione: si tratta di due uomini di mezza età residenti in città e nel comune di Valvasone Arzene. Il primo caso è da ricondurre al focolaio udinese; il secondo a quello trevigiano, in quanto il contagio sarebbe avvenuto durante una cena di lavoro a Conegliano. Il paziente di Valvasone Arzene è stato inizialmente ricoverato nel reparto di Malattie infettive dell'ospedale di Udine, ma già ieri è stato dimesso. Entrambi i pordenonesi positivi al Coronavirus sono in discrete condizioni e ora si trovano in quarantena a domicilio. Sono in corso indagini per cercare di disegnare la mappa del contagio e isolare così le persone che sono state a stretto contatto con i due pazienti risultati positivi al Coronavirus. Salgono quindi a 42 i casi in Fvg su un totale di 696 test effettuati. Otto persone sono ricoverate in ospedale, una delle quali in terapia intensiva (ma già prima di ricevere il responso del tampone), mentre quelle in isolamento domiciliare sono 34. Gli asintomatici sono 19. Sono 13, quindi, le positività accertate rispetto a venerdì. Nessuno versa in condizioni di salute preoccupanti. Le positività sono così suddivise: 17 i casi a Trieste e Gorizia, 23 a Udine, 2 a Pordenone. Nella base statunitense di Aviano ci sono 134 persone in isolamento volontario e zero pazienti positivi.

Marco Agrusti

