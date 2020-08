IN FRIULI VENEZIA GIULIA

TRIESTE Resta la mascherina al chiuso, si allargano le maglie delle restrizioni che riguardano gli eventi e gli spettacoli (sia all'aperto che al chiuso) ma soprattutto arriva una stretta sulla sorveglianza in tutte le strutture adibite a centri per l'isolamento di 14 giorni. L'ordinanza firmata ieri dal presidente del Fvg, Massimiliano Fedriga, e in vigore da oggi al 31 agosto, introduce infatti un obbligo in più in capo ai gestori delle strutture stesse: nel caso in cui dovessero avere notizia dell'allontanamento o dell'assenza delle persone sottoposte alla quarantena, dovranno comunicarlo immediatamente all'Azienda sanitaria del territorio. Anche i dipendenti delle cooperative che gestiscono l'accoglienza dei migranti, quindi, dovranno diventare controllori. Gli stessi gestori, poi, dovranno anche garantire all'interno delle strutture la separazione totale dei diversi gruppi di persone sottoposte alla quarantena, con un'attenzione specifica alla divisione tra chi inizia e termina l'isolamento in tempi diversi, evitando qualsiasi tipo di contatto.

Entra nella nuova ordinanza anche l'obbligo per i datori di lavoro di riammettere i dipendenti che rientrano dai Paesi a rischio solamente dopo il periodo di isolamento fiduciario di 14 giorni. «Abbiamo inserito queste misure - ha spiegato Fedriga - perché la peculiare collocazione geografica del Friuli Venezia Giulia espone la regione all'ingresso illegale sul proprio territorio, soprattutto attraverso il confine con la Slovenia, di un cospicuo numero di immigrati con possibile conseguente significativo aumento del rischio di contagi. Per questo abbiamo voluto rafforzare gli interventi precauzionali al fine di ridurre al minimo i pregiudizi per la salute pubblica».

LE NUOVE MISURE

L'ordinanza firmata ieri mantiene in vigore l'obbligo di proteggersi naso e bocca nei locali chiusi ma aperti al pubblico, nonché all'aperto in tutte le occasioni nelle quali risulti impossibile rispettare il distanziamento interpersonale di almeno un metro. Come anticipato nei giorni scorsi, Fedriga ha scelto la prudenza, non toccando la norma che riguarda l'uso della mascherina in regione. Per quanto riguarda invece le linee guida che regolano le varie attività economiche, restano in vigore le norme varate dalla Conferenza delle Regioni il 9 luglio. C'è però qualche allentamento che riguarda lo svolgimento degli eventi e degli spettacoli, sia all'aperto che al chiuso. Già a metà giugno, la Regione aveva modificato tramite le faq (le risposte alle domande frequenti) la regola che limitava a 200 gli spettatori negli eventi al chiuso e a mille le presenze all'aperto. Era stato introdotto il concetto unico del distanziamento di un metro, con l'obbligo di lasciare una sedia vuota per ogni postazione occupata. Ora la prescrizione è diventata parte dell'ordinanza in vigore da oggi. La nuova regola permette una maggiore affluenza e consente il ritorno del pubblico durante gli eventi sportivi non professionistici. Le tribune dei campi di calcio e degli impianti sportivi in genere potranno tornare ad accogliere spettatori, a patto che si rispettino le norme legate al distanziamento fisico.

I CONTAGI

Ieri in Friuli Venezia Giulia sono stati registrati tre nuovi contagi, tutti importati dai Paesi dell'Europa dell'Est.

Marco Agrusti

