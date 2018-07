In Francia notte di scontri e saccheggi La polizia evacua gli Champs Elysées

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASO PARIGI Scontri, saccheggi, feriti, due incidenti mortali e altre due vittime, considerate in qualche modo collaterali: l'esplosione di euforia nazionale per la vittoria dei Bleus ha avuto anche il suo margine più oscuro.Certo il peggio non è successo: nessun fermo o incidente legato al terrorismo hanno fatto sapere le autorità, che avevano blindato le 230 fan zones in tutto il paese. Incidenti sono esplosi soprattutto a Parigi, Lione e Marsiglia.Gli Champs Elysées sono stati evacuati poco prima della mezzanotte di domenica. Un...