In Francia (ma quasi italiano) lo chef numero uno al mondo

LA CLASSIFICAL'Italia scende dal tetto del mondo degli chef, ma un po' ci resta. L'ha decretato ieri a Singapore la 50Best World's Restaurant che nel 2018 aveva visto trionfare il modenese Massimo Bottura, entrato nella Hall of Fame e quindi fuori classifica. Il miglior ristorante del pianeta è quest'anno il Mirazur di Mentone, in terra di Francia al confine con l'Italia. I PROTAGONISTIMauro Colagreco, il 43enne chef vincitore, è salito sul palco circondato da quattro bandiere: l'argentina in onore del suo paese natale (La Plata), brasiliana...