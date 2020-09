IL CASO

PARIGI I sindaci francesi non ci stanno. «Misure sproporzionate», «lockdown economico», «governo catastrofico»: contro i provvedimenti annunciati mercoledì dal ministro della Sanità Olivier Veran per contrastare un'epidemia in crescita esponenziale, le città insorgono. Si solleva il Sud, con Marsiglia, Aix-en-Provence e tutta la Costa Azzurra, classificate zone di allerta massima, e si fa sentire a Parigi, per ora zona un po' meno rossa, ovvero di allerta rafforzata anche Anne Hidalgo: «sono in totale disaccordo».

Il presidente della regione Provenza-Costa Azzurra Renaud Musilier (pure non ostile a Emmanuel Macron) ha presentato un ricorso contro le misure che da domani impongono la chiusura di bar e ristoranti e forti limitazioni per i locali pubblici, teatri, cinema, musei. Sollevazione anche a Marsiglia, dove il comune ha chiesto - invano - dieci giorni di proroga visto che molti indicatori dell'epidemia stanno cominciando ad andare meglio. La sindaca Michèle Rubirola ha criticato decisioni «autoritarie» e «sconnesse dalla realtà locale». Ancora più perentoria la sindaca di Aix-en-Provence, Maryse Joissains, che in un'intervista ha invitato il ministro Veran semplicemente «a chiudere il becco». «Sono furiosa - ha detto - queste misure sono una catastrofe, il governo instaura un clima ansiogeno. Abbiamo solo cinque malati in rianimazione e dieci persone ricoverate per Covid!».

I DATI

Ma per il governo, i dati regionali sono senza appello: preoccupa un tasso di positivi superiore a 100 persone su 100mila e soprattutto l'aumento di positivi tra gli over 65. Contraria anche Hidalgo alle misure restrittive su Parigi, in particolare la chiusura dei bar anticipata alle 22: «I nostri ristoratori hanno fatto grandi sforzi per rispettare le misure, ho espresso al ministro il mio disaccordo». «Il principio di responsabilità deve venire prima di tutto» ha risposto Veran. Ieri gli ospedali di Parigi hanno annunciato di essere costretti a deprogrammare il 20% degli interventi per far fronte all'emergenza. Più di mille persone sono ormai in rianimazione in Francia, non succedeva dall'8 giugno. Quasi 6mila i ricoverati. Ieri i positivi sono stati 16mila, 3mila in più di mercoledì.

Francesca Pierantozzi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA