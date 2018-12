In Francia i gilet gialli piegano Macron che ammette: «Ho fatto anche cavolate»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LO SCENARIO PARIGI Il prossimo appuntamento è per il 15 dicembre: alle 5 del mattino sugli Champs Elysées per il quinto sabato, il Quinto Atto della protesta, che ormai ha un solo slogan, «Ma-cron Démission». I Gilets jaunes non smobilitano. Dopo la manifestazione di sabato (1700 fermi in tutta la Francia, 263 feriti, a Parigi ancora più danni del terribile primo dicembre) i francesi in rivolta continuano a puntare all'Eliseo. Ma prima del Quinto Atto della protesta, Emmanuel Macron prepara il primo atto della risposta. Questa mattina il...