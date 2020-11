In Francia, dopo mesi di contagi record e un nuovo lockdown iniziato a fine ottobre, il 28 novembre riapriranno tutti i negozi e le librerie; gli alberi di Natale si possono comprare già dal 20 novembre. Lo ha annunciato ieri sera il presidente Emmanuel Macron. In questa fase rimarrà in vigore l'autocertificazione per uscire, ma sarà possibile allontanarsi fino a 20 km dal proprio domicilio. Dal 15 dicembre non sarà più obbligatoria l'autocertificazione, il lockdown lascerà il posto al coprifuoco dalle 21 alle 7. Il Natale sarà possibile trascorrerlo «in famiglia» ma non saranno vacanze «come le altre».

Bar e ristoranti, come le palestre, riapriranno dal 20 gennaio se i contagi saranno sotto i 5.000 giornalieri. Sull'apertura delle stazioni sciistiche in Francia «è in corso una concertazione con il governo» e anche «con i Paesi vicini». «Mi sembra impossibile - ha chiarito il presidente - immaginare un'apertura per le feste. Sarà meglio orientarsi per una riapertura nel corso del mese di gennaio». Riguardo agli spostamenti tra città o all'estero, il governo non deciderà fino a fine novembre.

© RIPRODUZIONE RISERVATA