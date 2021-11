Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Ivana Perri, 55 anni, e suo marito Matteo Mazzarotto, 62, hanno fondato 31 anni fa la casa-famiglia Il Carro di Roma per il dopo di noi per disabili mentali gravi.Ivana Perri, cosa significa vivere nella famiglia de Il Carro di Roma?«Una gioia è di tutti, ma anche una piccola caduta: ci occupiamo di chi non ha più una famiglia o dei figli di persone che hanno deciso intanto di farli vivere con noi per adattarsi all'inevitabile distacco....