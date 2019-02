In dieci anni 10mila medici italiani sono andati a lavorare all'estero

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

In dieci anni, dal 2005 al 2015, oltre diecimila medici (10.104) hanno lasciato l'Italia per lavorare all'estero. Nello stesso periodo anche otto mila infermieri hanno fatto le valige e si sono trasferiti. Ai dati della Commissione europea e del Rapporto Eurispes-Enpam, si sommano quelli di Consulcesi group secondo cui ogni anno 1.500 laureati in Medicina vanno via per frequentare scuole di specializzazione. Un danno enorme se si tiene conto - come ha indicato il sindacato di categoria Anaao Assomed - che tra pensioni maturate con la Legge...