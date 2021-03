IN CONSIGLIO

VENEZIA Per la prima volta dalla formazione del governo Draghi, la maggioranza e l'opposizione del Veneto avranno l'occasione di misurare la solidità del clima di unità nazionale nel contesto regionale. Accadrà martedì nell'aula di Palazzo Ferro Fini, dove sarà messa ai voti una risoluzione zaian-leghista sul Recovery Fund, che i dem contano di integrare con un proprio documento sul tema: benché con proposte diverse, infatti, entrambe le parti chiedono un coinvolgimento delle Regioni nell'utilizzo delle risorse europee. «I ruoli in Regione sono ben chiari, ma i politici di buona volontà possono collaborare per il bene dei cittadini», concede Alberto Villanova (Zaia Presidente); «Per noi stare in minoranza non vuol dire solo criticare, ma anche provare a costruire insieme a chi governa», rilancia Giacomo Possamai (Partito Democratico).

DINAMICHE E INCOGNITE

L'intesa trasversale non è così scontata. Spesso il Consiglio regionale ha dato prova di seguire dinamiche proprie e oltretutto ci sono incognite come quella rappresentata dai Fratelli d'Italia, che a Venezia sostengono la giunta di Luca Zaia mentre a Roma sono rimasti fuori dall'esecutivo di Mario Draghi. Ma proprio l'arrivo di quest'ultimo a Palazzo Chigi è una novità di cui centrodestra e centrosinistra in Veneto devono necessariamente tenere conto, rispetto alla delibera approvata a novembre da Palazzo Balbi, che aveva immaginato il proprio Piano regionale per la ripresa e la resilienza (Prrr) in base alla prospettazione nazionale del Pnrr concepito dall'allora governo Conte Bis. Dall'ospedale di Padova alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, passando per l'idrovia, l'elenco stilato sul Canal Grande contava 155 progetti, per un ammontare di 24,984 miliardi. Ma poi la nuova compagine governativa ha annunciato la volontà di rivedere la pianificazione generale, anche attraverso il confronto con le Regioni

GLI ZAIAN-LEGHISTI

La risoluzione di cui il capogruppo zaiano Villanova è primo firmatario, insieme al collega leghista Giuseppe Pan, auspica proprio «il più ampio coinvolgimento delle Regioni e delle Autonomie Locali per consentire una governance efficace dei processi decisionali, una maggiore attenzione ed un puntuale monitoraggio di tutte le azioni a sostegno della ripresa e della lotta alla pandemia». La maggioranza chiede di impiegare il 70% delle sovvenzioni «entro la fine del 2022 e con limite di spesa entro il 2023», proponendo di concentrare gli investimenti ad esempio su «transizione verde e digitale, produzione ed uso d'energia pulita ed efficiente, ricerca ed innovazione».

I DEM

I temi non sono molto diversi dalla proposta del Pd, che vuole impegnare il presidente Luca Zaia e la sua giunta a sottoscrivere un Patto per il Veneto del 2030, coinvolgendo le realtà istituzionali e associative del territorio nel perseguire il «raggiungimento della neutralità carbonica entro il 2050» e l'impiego «al 100% di energie rinnovabili entro il 2035». Spiega il capogruppo dem Possamai: «La lista di 155 opere è ormai superata e in larga parte inapplicabile proprio per come era costruita, perché non seguiva le tre direttrici fondamentali e cioè transizione verde, transizione digitale ed equità». L'opposizione sollecita un cambio di prospettiva in tutti i settori coinvolti, dalla «digitalizzazione della pubblica amministrazione e della scuola» (Vanessa Camani), alla sanità in cui «non possiamo limitarci a replicare quanto già contenuto nelle schede ospedaliere» (Anna Maria Bigon), passando per il «Piano invasi contro il dissesto idrogeologico» (Francesca Zottis) e le energie rinnovabili «per arrivare alla decarbonizzazione» (Andrea Zanoni). Ad esempio? Possamai cita l'idrogeno: «Se il Governo pensa di realizzare 7 hub in Italia, il Veneto deve candidarsi a ospitarne uno. Chi ha progetti in linea con la programmazione nazionale, porta a casa i soldi, altrimenti è molto dura».

Angela Pederiva

