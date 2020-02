Isolare per 14 giorni uno studente di ritorno dalla Cina o trovarsi la classe vuota perché le altre mamme, in estrema ansia e temendo l'infezione, sono pronte a tenere a casa i figli? Don Alberto Poles, presidente di Forma Veneto (l'associazione di categoria dei centri di formazione professionale, oltre un centinaio di aderenti), tra le due opzioni ha deciso di scegliere la prima.

Presidente, cos'è successo?

«In uno degli istituti aderenti a Forma Veneto sta per rientrare dalla Cina uno studente. E si è aperto il dibattito: cosa fare? Non solo i genitori degli altri ragazzi sono preoccupati, ma il nostro timore è che in classe si scatenino pregiudizi, che lo studente venga trattato dai compagni come un appestato. Per questo l'orientamento è di dialogare con la famiglia del ragazzo che rientra dalla Cina e invitarla a tenere a casa il figlio per un paio di settimane».

Può farlo?

«Sì, ma dobbiamo discutere con la Regione, competente per la formazione professionale, perché si supererebbe la percentuale ammessa di assenze».

La richiesta di Luca Zaia di estendere la quarantena agli studenti vi andrebbe bene?

«Benissimo, ci sarebbero i controlli e non sorgerebbero problemi con le assenze».

Il rischio altrimenti?

«Vogliamo scongiurare che le altre mamme tengano a casa i propri figli. Avremmo la classe vuota».

