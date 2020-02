IL QUADRO

VENEZIA Laviamoci spesso le mani con abbondante sapone e se abbiamo il raffreddore usiamo fazzoletti usa e getta. Ma non è il caso di farsi prendere dal panico. Né di setacciare le farmacie a caccia di mascherine che fanno tanto cine ma sono del tutto inutili per chi sta bene: servono solo per chi è già malato così da impedire di diffondere i germi attraverso le goccioline di saliva. È vero che contro il coronavirus cinese al momento non ci sono vaccini, ma è altrettanto vero che, pur «molto infettivo», si tratta di un virus «a bassa letalità» (parola di Domenico Mantoan, direttore generale della Sanità della Regione Veneto). Tant'è che anche chi è appena tornato dalla Cina e non ha sintomi influenzali - tosse, raffreddore, malessere generale, febbre sopra i 38° - può tranquillamente continuare ad andare a scuola (e ci sarà una circolare del ministero al riguardo) e a lavorare. In Veneto, del resto, non ci sono pazienti affetti dalla nuova polmonite: l'unico caso sospetto era quello di un brasiliano di 56 anni che dopo aver trascorso un mese in Cina è tornato a casa a Verona con tutti sintomi del coronavirus. Ricoverato, è risultato negativo: era una normale influenza. Anche tutti gli altri tamponi spediti all'Istituto Spallanzani soni risultati negativi. Poi c'è la coppia di cinesi che ha fatto tappa nella città scaligera ed è l'unica ad avere la malattia, ma è ricoverata nella capitale e l'addetto alla reception dell'hotel che ha avuto un contatto con i due è costantemente monitorato e al momento non ha sintomi. E allora perché siamo tutti in allarme?

LA TASK FORCE

Il punto sull'emergenza sanitaria è stato fatto ieri mattina a Palazzo Balbi in una conferenza stampa convocata dal governatore della Regione del Veneto Luca Zaia presenti l'assessore Manuela Lanzarin, il direttore dell'Area Sanità e Sociale Domenico Mantoan, la dirigente della Prevenzione Francesca Russo, direttori delle Ulss, dello Iov e dell'Azienda Zero. In collegamento telefonico con Zaia, il capo della Protezione civile nazionale, Angelo Borrelli, nominato commissario per l'emergenza coronavirus, dopo aver sottolineato l'efficienza con cui la sanità veneta si è sinora mossa e l'importanza del lavoro di squadra che si sta facendo tra Protezione civile, ministero della Salute e Regioni italiane, ha fatto il punto della situazione generale: la prospettiva è di organizzare un ponte aereo - come avvenne nel 2004 con lo tsunami - per riportare in Italia i cittadini che si trovano in Cina e vogliono rientrare (molti i veneti) e per i cinesi che vogliono tornare nel loro Paese. Quando al Veneto, la Regione ha predisposto una task force e dato indicazioni alle Ulss, ai medici di base e al personale del Pronto soccorso su come comportarsi in caso di pazienti sospetti o che chiedono solo informazioni.

COSA FARE

A tranquillizzare i veneti ci ha pensato il dottor Mantoan: «Il coronavirus è un virus certamente molto infettivo, ma a bassa letalità. Ci si ammala facilmente, ma non si muore». I decessi in Cina? Rapportati alla popolazione, sono molto bassi. Vaccini, però, non ce ne sono: «Ci vorrà qualche anno, non è vero che basteranno pochi mesi».

Le Ulss venete, in ogni caso, sono organizzate ad affrontare l'emergenza perché - come ha sottolineato Zaia - è dal 2012 che c'è questa rete strutturata. Il paziente può chiamare il proprio medico di base, il 118 o il numero 1500 predisposto dal ministero della salute. Chi arriva in ambulanza sarà portato direttamente alle Malattie infettive. Chi si reca da solo al Pronto soccorso con i sintomi influenzali dovrà mettersi una mascherina e sarà portato in una stanza separata. Nel caso in cui un paziente sospetto venga ricoverato, i suoi familiari dovranno restare in isolamento a casa finché non si avranno gli esiti degli esami o comunque per 14 giorni, cioè il tempo dell'incubazione. Occhio: tutti questi discorsi valgono per chi è rientrato dalla Cina o è stato a contatto con persone arrivate dalla Cina e ha sintomi influenzali.

LE DISPOSIZIONI

Ma chi è asintomatico - cioè non ha febbre, non ha raffreddore, non ha tosse - fosse anche stato a Wuhan per festeggiare il capodanno cinese, non deve preoccuparsi, può andare tranquillamente a scuola o al lavoro. Già domani o al più tardi nei prossimi giorni - ha anticipato la dottoressa Russo sarà emanata una circolare del ministero dell'Istruzione che dirà chiaramente che i ragazzi possono andare a scuola. E questa sarà una informazione importante perché ci sono già state richieste di informazioni da parte di genitori così come di datori di lavoro che si sono rivolti all'Ulss per sapere come comportarsi con dipendenti tornati dalla Cina. L'indicazione ribadita ieri a Palazzo Balbi è chiara: se si sta bene si continua a comportarsi come al solito, non serve neanche la mascherina perché se si è sani non serve, solo se compare la febbre si chiama il medico. «Pensare di chiudere le scuole - ha detto Zaia - non è giustificabile». Tra l'altro, ha aggiunto il governatore - al momento ci sono più morti da influenza normale che da coronavirus ed è anche per questo che è stata ribadita l'utilità di vaccinarsi, soprattutto se si è anziani o se si hanno delle patologie. «Vaccini ce ne sono, si fa ancora in tempo», ha detto il dottor Mantoan.

Alda Vanzan

