VO' EUGANEO (PADOVA) A scuola, finalmente. È il pensiero che ieri a Vo', il paesino padovano ormai diventato il simbolo della lotta al Covid, si leggeva negli occhi di tutti: studenti, insegnanti e genitori. Dopo aver rotto il ghiaccio lunedì, accogliendo le matricole della scuola dell'infanzia, ieri il plesso collinare ha riaperto i cancelli agli alunni di elementari e medie, rimasti lontani dai banchi per sei mesi e mezzo. La campanella non la sentivano dal 21 febbraio, il giorno in cui la storia del paese ha preso una piega imprevista, con la scoperta dei primi due casi di contagio e la prima vittima europea di coronavirus. Primo a chiudere a causa del lockdown del paese, il plesso di Vo' è stato anche uno dei primi a riaprire, con una settimana di anticipo rispetto alla data fissata dal Miur (14 settembre). Per recuperare i due giorni di vacanze in occasione della visita di lunedì del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che inaugurerà da qui il nuovo anno scolastico. E fare le prove tecniche in vista dell'importante evento, al quale sarà presente anche la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina.

L'emozione è alle stelle e la tentazione di riabbracciarsi è forte ma non si può. La prima regola per il rientro in sicurezza è il distanziamento. I primi a entrare, alle 7.55, sono i ragazzi delle medie. Gli insegnanti sventolano le mani chiamando una dopo l'altra le varie classi: si entra a scaglioni nelle 32 aule riallestite con nuovi arredi: i banchi del commissario per l'emergenza Covid Domenico Arcuri, le tanto discusse sedie con rotelle e ribaltina, i banchi trapezoidali colorati che ricordano una schermata di Tetris. Per i bambini delle elementari le maestre hanno preparato cartelli colorati di benvenuto. Una mamma chiede che i ragazzi siano accompagnati anche emotivamente perché hanno attraversato momenti difficili. Come nel caso di Emma, terza media, che il virus l'ha sperimentato sulla propria pelle: «Io sono stata una dei contagiati. Asintomatica, per fortuna». Lenire le ferite interiori è esattamente quello che la scuola intende fare, aprendo non i libri ma i cuori, almeno nelle prime settimane. «Non vedevano l'ora di tornare in classe dicono i genitori salutando i loro ragazzi , è importante che la scuola ricominci in presenza. Il rischio zero non esiste ma siamo fiduciosi perché l'istituto ha fatto un ottimo lavoro».

Termoscanner alla mano, i volontari della protezione civile rilevano la temperatura a campione. Ogni alunno riceve una boccettina di gel igienizzante e una mascherina. Dal Miur ne sono arrivate 2mila: bastano soltanto per una settimana, ma l'istituto ha fatto scorta di altre 5-6mila e se necessario ne acquisterà ancora. Alle 9.15 iniziano i laboratori di robotica, che lunedì pomeriggio verranno mostrati al presidente della Repubblica. L'atrio simbolo della lotta al Covid in cui i cittadini di Vo' per ben tre volte si sono sottoposti a screening risuona finalmente delle voci dei ragazzi e nello spazio adibita ad agorà, tra le panche rivestite di tessuto virucida, fanno la loro comparsa anche il robot umanoide Nao, gioiellino della tecnologia, e la seduta Cedro di ArredaLAB. L'azienda di Gorizia già fornitrice del Miur, ha brevettato infatti una innovativa sedia con rotelle, braccioli e ribaltina: quando ci si siede le ruote vengono bloccate all'istante, evitando l'effetto autoscontro. Nel plesso di Vo' il tempo vola, scandito dai trilli delle campanelle. Il bilancio di questa prima giornata è più che positivo, secondo il dirigente scolastico Alfonso D'Ambrosio: «È stato un rientro emozionante. Abbiamo testato tutti i protocolli: prova superata. È andata anche meglio del previsto perché i bambini sono dei cittadini consapevoli, che hanno dimostrato serietà e voglia di riprendere la scuola in sicurezza e in presenza».

Maria Elena Pattaro

