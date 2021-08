Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LO SCENARIOROMA La mascherina, anche quest'anno, dovrà per forza far parte del corredo scolastico. Al pari di matite, penne e zaino. E così per il secondo anno consecutivo si entra in aula con la mascherina sul volto dalla prima elementare fino all'ultimo anno delle scuole superiori. E, almeno nei primi giorni, gli alunni si ritroveranno di nuovo alle prese con quelle dello scorso anno, acquistate dall'ex commissario straordinario Arcuri:...