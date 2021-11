Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LE PROTESTEVENEZIA Al grido di «giù le mani dai bambini» i No vax e i No green pass sono tornati in piazza in tutt'Italia, contro le scelte del governo e contro l'ipotesi di estendere i vaccini anti covid alla fascia 5-11 anni. Nel sabato di protesta contro le nuove regole del ministro dell'Interno Luciana Lamorgese, manifestazioni a Padova, Roma, Genova, Novara. A Milano violata la zona rossa.PADOVANiente corteo di auto a Padova per...