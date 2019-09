In cinque sull'utilitaria si schiantano: un morto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

BELLUNO È di una vita spezzata e quattro ragazzi che lottano contro la morte il bilancio dell'incidente stradale nel quale ieri mattina è deceduto Cristian Gabriele Palazzolo, diciannove anni, di Longarone in provincia di Belluno. Lo schianto è avvenuto a una decina di chilometri dall'abitazione del ragazzo che lavorava nel settore edile. Sul luogo della tragedia non c'è nessun segno di frenata, nessuna traccia neppure di una manovra disperata. Cosa abbia causato l'incidente al momento non è stato possibile chiarirlo. Toccherà ai rilievi...