LE MISURE

VENEZIA Le firme del premier Giuseppe Conte e del ministro Roberto Speranza sono state apposte ieri sera: da mezzanotte è così entrato in vigore il decreto che sostituisce l'ordinanza emanata il 23 febbraio dal titolare della Salute d'intesa con il presidente Luca Zaia. Il confronto tra il Governo e le Regioni è culminato in un accordo che ha parzialmente accolto le istanze dei territori: «Abbiamo chiesto di cercare di coniugare le indicazioni del mondo scientifico con le esigenze di tutti i giorni», ha sottolineato il leghista. In estrema sintesi, da oggi a domenica 8 marzo in Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna i luoghi di culto, i musei, i bar, i ristoranti e i negozi dovranno far rispettare la distanza di un metro tra i fedeli, i visitatori e i clienti, così come gli impianti sciistici dovranno ridurre gli accessi; invece i cinema, i teatri e le discoteche continueranno a non svolgere l'attività. Inoltre per tutta la settimana le lezioni fisiche resteranno sospese nelle scuole e nelle università, così come in Friuli Venezia Giulia, anche se in questo caso grazie a un provvedimento aggiuntivo più restrittivo varato dal governatore Massimiliano Fedriga come autorità di Protezione civile.

A VO'

Le misure più stringenti riguardano i Comuni-focolaio come il padovano Vo' e i dieci lombardi. Nelle zone rosse permangono infatti i divieti di allontanamento e uscita, la sospensione delle manifestazioni e delle riunioni di qualsiasi natura, la chiusura (e non la semplice cancellazione delle lezioni fisiche, come invece chiedevano le Regioni) di tutte le scuole, la serrata degli esercizi commerciali ad eccezione di quelli che vendono beni di prima necessità, l'obbligo di indossare la mascherina negli uffici pubblici e nei negozi di alimentari, la sospensione delle attività nelle aziende del paese e per i residenti che lavorano in un altro Comune.

IL DROPLET

Il resto del Veneto, così come della Lombardia e dell'Emilia Romagna, dovrà invece imparare a fare i conti con il criterio del droplet, cioè con il rischio che una gocciolina di saliva passi da una persona all'altra alimentando il pericolo di contagio. Secondo gli esperti, la distanza di sicurezza è pari a un metro.

Chiese, sinagoghe e moschee possono riaprire al pubblico, ma con «adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro». La stessa disposizione vale per i musei e gli istituti di cultura, con l'ulteriore specificazione che devono essere assicurate «modalità di fruizione contingentata», per cui gli ingressi vanno scaglionati.

Questa medesima prescrizione viene introdotta pure per le attività commerciali: ora si può entrare a fare la spesa solo se non c'è folla e comunque tenendosi ad almeno un metro gli uni dagli altri. Nei ristoranti, nei pub e nei bar il servizio può essere svolto «per i soli posti a sedere» e rispettando la regola del metro fra un cliente e l'altro. Tradotto: niente caffè al banco. I governatori avrebbero voluto precisare che «la somministrazione di alimenti e bevande è consentita solo all'interno dei locali ed esternamente per i soli posti a sedere autorizzati» e che «è vietata ogni altra forma di somministrazione, aggregazione ed organizzazione di eventi all'interno e all'esterno», ma la proposta è stata bocciata dal ministero.

LO SPORT E LO SCI

Quanto allo sport, eventi, competizioni e allenamenti possono tenersi «all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse». Niente attività all'aperto negli oratori, come volevano i governatori. I tifosi residenti in Veneto, Lombardia, Emilia Romagna, Pesaro-Urbino e Savona hanno «divieto di trasferta» nelle altre regioni. Nei comprensori sciistici, funivie, cabinovie e funicolari devono limitare l'accesso a un terzo della capienza.

I PLESSI E GLI ATENEI

Nei plessi scolastici e negli atenei del Veneto, per un'altra settimana gli studenti non possono entrare, ma sono ammesse «attività formative a distanza». Da oggi lo stop si estende anche al Friuli Venezia Giulia.

NIENTE FILM E SPETTACOLI

È stata invece respinta la richiesta di Zaia e dei colleghi di riaprire cinema e teatri «riducendo del 50% i posti ordinariamente disponibili». In pratica i governatori avrebbero voluto che venissero occupate una poltrona sì e una no, per garantire ilmetro, ma niente da fare: film e spettacoli restano equiparati ai balli in discoteca. «Metteremo in atto, d'intesa con il ministero, tutte le azioni utili a ricondurre la situazione alla completa normalità», ha promesso Carlo Fontana, presidente dell'Agis.

I CONTROLLI

Chi vigila sul rispetto delle regole? Il prefetto di ciascuna provincia «monitora» e, «ove occorra, si avvale delle forze di polizia, con il possibile concorso del corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché delle forze armate».

Angela Pederiva

