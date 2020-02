LE PRECAUZIONI

ROVIGO L'allarme Coronavirus non risparmia neppure le Chiese. Nelle province di Padova, Rovigo e Treviso i vescovi hanno provveduto a diramare indicazioni e precauzioni in vista delle celebrazioni domenicali, in attesa di eventuali ulteriori sviluppi della situazione. Molti eventi pubblici sono stati annullati e le scuole sono state chiuse in alcuni Comuni, quindi i fedeli si sono trovati nell'incertezza dei comportamenti da tenere riguardo alle celebrazioni delle Messe.

La Diocesi di Padova, in contatto con le autorità pubbliche, ha scelto di applicare le disposizioni di protezione emanate per le comunità interessate e quelle di preventiva cautela riguardanti l'intero territorio: «Qualora ci fossero delle ordinanze comunali che adottino provvedimenti ufficiali - si legge in una nota della Curia - i parroci e i responsabili delle diverse realtà parrocchiali vi si atterranno rigorosamente, anche se si trattasse di tenere chiuse le chiese, sospendendo le celebrazioni. Nelle parrocchie situate nel comune di Vo' finora indicate dalle autorità, già da oggi non saranno possibili celebrazioni pubbliche. I fedeli ivi residenti sono dispensati dal precetto di partecipare alla Santa Messa e si raccomanda loro, personalmente o in famiglia, di dedicare un tempo adeguato alla preghiera. La stessa raccomandazione è per le comunità che fossero raggiunte da simili provvedimenti delle rispettive autorità civili. Per quanto riguarda le celebrazioni liturgiche nelle comunità non interessate da restrizioni, si suggerisce di osservare le normali attenzioni sanitarie più volte ribadite e di provvedere alla distribuzione dell'Eucaristia sulla mano, a titolo prudenziale, con senso di realismo e senza creare inutili allarmismi».

Leggermente più serena la situazione nella Diocesi di Adria-Rovigo, dove non sono emersi casi di contagi. Le messe e le celebrazioni religiose previste per oggi infatti non vengono sospese: «Tuttavia si legge in un comunicato della Curia vescovile polesana - il diffondersi del virus in zone vicine territorialmente alla nostra diocesi, chiede di attuare alcune scelte precauzionali circa la distribuzione della Comunione. Il vescovo Pierantonio Pavanello, sentito il parere delle autorità sanitarie dell'Ulss 5, chiede che la Comunione venga distribuita ai fedeli soltanto sul palmo della mano e non in bocca. Si raccomanda a tutti i ministri di lavarsi le mani accuratamente prima della distribuzione dell'Eucaristia. Per quanto riguarda il segno della pace si ritiene opportuno venga sospeso tralasciando l'invito liturgico Scambiatevi un segno di pace. Alle parole del sacerdote La pace del Signore sia sempre con voi i fedeli non si stringeranno la mano facendo procedere la celebrazione».

Sono state tuttavia sospese per precauzione altre forme di aggregazione non celebrative, come feste, raduni, cene comunitarie e il catechismo per bambini e ragazzi. Don Enrico Turcato, coordinatore del settimanale diocesano, invita tutti i fedeli polesani a una prudente tranquillità. «È giusto non sottovalutare il rischio. sottolinea , tuttavia non ci sono giustificazioni per l'eccessivo allarmismo. I rappresentanti della Diocesi di Adria-Rovigo, a partire dal vescovo Pierantonio Pavanello, sono consapevoli che le celebrazioni liturgiche sono occasioni di vita comunitaria e quindi mettono molte persone a contatto tra loro. È dunque doveroso seguire norme igieniche già raccomandate in più occasioni e rinunciare a un gesto già facoltativo nella liturgia, come la stretta di mano in segno di pace».

A Treviso la Diocesi, oltre a raccomandare ai propri fedeli di evitare il segno dello scambio della pace, ha ordinato ai parroci di comunicare i fedeli solo in mano e non in bocca. Inoltre, i parroci dovranno far rimuovere l'acqua lustrale dalle acquasantiere agli ingressi delle chiese.

Infine a Venezia il Vicario generale del Patriarcato mons. Angelo Pagan ha raccomandato ai sacerdoti della Diocesi «di attenersi alle usuali indicazioni igieniche già diffuse, lavandosi accuratamente le mani ed evitando contatti inutili, come potrebbe essere lo scambio della pace (che è facoltativo)».

