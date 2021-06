Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CASOVENEZIA Omicidio aggravato dal rapporto di parentela: questa l'accusa che la procura di Torino contesta a Carlo Pellegrini, 48 anni, nato a Mirano (Venezia) ma residente a Torino e ora in cella a Trento per l'assassinio del fratello Enrico, 52 anni, accoltellato ad un occhio nella cantina di un palazzo in via Principi d'Acaja 38, a Torino, dove sia Carlo che Enrico vivevano da alcuni anni dopo aver lasciato Mirano e la casa di famiglia...