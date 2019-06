In carcere ingiustamente per il Mose: niente risarcimento

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA SENTENZAVENEZIA Era stato arrestato nella grande retata del 4 giugno 2014, salvo poi essere completamente scagionato un anno e mezzo dopo. Per questo il trevigiano Giovanni Artico, ex dirigente della Regione rimasto coinvolto (ma poi assolto in sede sia penale che contabile) nello scandalo Mose, aveva chiesto i danni allo Stato per l'ingiusta detenzione patita: 24 giorni di prigione per una contestazione, quella di corruzione, poi dichiarata insussistente. Prima la Corte d'Appello e ora la Cassazione, però, hanno stabilito che il 58enne...