L'epidemia da coronavirus cinese forse sta invertendo la rotta. Se ci si affida ai numeri pubblicati ieri dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) qualche spiraglio lo si intravede: i casi confermati superano i 45mila, oltre mille e cento invece i decessi. Il trend in lieve calo interessa soprattutto la Cina. Secondo l'ultimo bollettino dell'Oms, in 24 ore sono scesi a 2.484 i nuovi casi di Covid-19, ossia la malattia causata dal coronavirus cinese. Fra il 9 e il 10 febbraio i nuovi contagi accertati dall'Oms, in base ai dati forniti dalla stessa Cina, ammontavano ancora a 3.073. Qualche giorno prima erano quasi 3.900.

XI SODDISFATTO

Soddisfatto il presidente cinese Xi Jinping, per l'evoluzione positiva nella lotta all'epidemia di coronavirus grazie al duro lavoro concertato messo in campo, mentre le iniziative di prevenzione e di controllo hanno generato rilevanti risultati, grazie ai progressi fatti con fatica da tutte le parti. Intanto altri 39 casi di coronavirus sono stati confermati tra i passeggeri a bordo della nave Diamond Princess, attraccata a Yokohama in Giappone. Il numero dei passeggeri infetti sale a 174. La quarantena della Diamond si concluderà il 19 febbraio. In Europa, la situazione continua a non destare grande preoccupazione: fino a ieri erano 43 i casi confermati. Sono stati documentati gruppi di trasmissione locale in Germania, Francia e nel Regno Unito. In Italia, invece, si attestano sempre a 3 i casi diagnosticati.

I pazienti, due dei quali cinesi, sono tuttora sotto osservazione allo Spallanzani di Roma. Il focolaio endemico resta circoscritto dunque in Cina. La maggior parte dei casi registrati al di fuori, come sottolinea l'Istituto superiore della Sanità, sono associati a viaggi in zone dove è documentata la trasmissione del virus.

In tutti i Paesi, l'attenzione delle autorità resta sempre molto alta. Ieri, si è conclusa la due giorni dei 400 esperti convocati dall'Oms a Ginevra per capire come è possibile affrontare l'epidemia e quali strategie adottare, tenuto conto della mancanza per il momento di terapie specifiche e di un vaccino.

TELECONFERENZA DEL G7

In Italia, sempre ieri, il ministro della Salute Roberto Speranza ha partecipato alla teleconferenza del G7, sulla Covid-19. «Sono stati forniti aggiornamenti sullo stato dell'epidemia e sulle misure da adottare da ciascuno Stato - fanno sapere dal ministero -. Sono stati presi in esame possibili scenari futuri, e si è discusso sullo scambio di materiale biologico al fine di condividere tutte le informazioni nel campo della ricerca scientifica».

Oggi, invece, i ministri della salute Ue prenderanno parte a Bruxelles a un vertice convocato proprio su iniziativa dell'Italia. Non sempre però i vari Paesi riescono a trovare una convergenza.

Le misure adottate dall'Italia a proposito dei blocchi dei voli dalla Cina, per esempio, non sono state condivise da parte di esperti dell'Oms, secondo i quali sarebbero state prese senza evidenze scientifiche. L'epidemia, spiegano, in questo modo verrebbe ritardata, ma non bloccata. Italia e Francia, poi, non si trovano d'accordo sulla utilità dei termo scanner per misurare la temperatura corporea dei passeggeri, segnale di un possibile contagio.

Mentre il ministro della Salute italiano ne ha disposto l'uso in tutti gli aeroporti, il collega francese, Agnès Buzyn, ha dichiarato che sono «una falsa misura di sicurezza che non serve a niente. La cosa più appropriata - ha detto - è dare informazioni ai passeggeri, ed è quello che noi già facciamo, distribuendo opuscoli in tre lingue». Resta comunque aperto l'interrogativo degli esperti sulla veridicità del numero dei casi resi noti dalla Cina, come ha fatto notare Walter Ricciardi, membro dell'executive board dell'Organizzazione mondiale della sanità.

L'APPELLO

Ieri anche il virologo Roberto Burioni, ordinario di Virologia e microbiologia dell'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, ha auspicato «una maggiore trasparenza e chiarezza» da parte delle autorità cinesi. Stando ai dati conosciuti, il fisico Alessandro Vespignani, direttore del Network Science Institute della Northeastern University di Boston, ha comunque calcolato che a Wuhan il picco è possibile tra fine febbraio e primi di marzo. Secondo l'Oms, invece, è troppo presto per calcolare la fine dell'epidemia.

Graziella Melina

