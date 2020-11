IL FOCUS

ROMA «Un Natale senza sci può costare fino a tre miliardi di euro all'industria del turismo bianco». Parola della signora delle nevi, Valeria Ghezzi, dal 2014 a capo dell'Anef, l'Associazione nazionale esercenti funiviari. «La filiera che vive dell'industria della neve è lunghissima: si pensi a hotel, ristoranti, trasporti, scuole di sci, commercio al dettaglio, società di manutenzione, fornitori di energia, manodopera, costruttori e fornitori di attrezzature sportive, distributori e così via. Nel complesso parliamo di un fatturato che sfiora i dieci miliardi di euro, di cui un terzo si realizza tra la festa di Sant'Ambrogio e l'epifania». Mentre la sola stagione invernale pesa per il 90 per cento sulle entrate annuali. Gli occupati della filiera superano invece i 120 mila addetti e gli stagionali, anche ricorrenti, rappresentano almeno l'80 per cento del totale. Circa 1.500 gli impianti, che fatturano 1,2 miliardi di euro l'anno in totale e impiegano più o meno 15 mila lavoratori, di cui due su tre sono stagionali.

LA LETTERA

«Molti degli impianti che rappresentiamo rischiano di non arrivare al prossimo inverno se la situazione non cambia», prosegue la signora delle nevi. Che ricorda: «Il settore degli impianti a fune italiano in questi giorni caratterizzati dall'incertezza sta attivando il complicato e costosissimo iter relativo alla preparazione per l'innevamento degli impianti sciistici che ha un costo complessivo di poco inferiore ai 100 milioni di euro». Anef e Federturismo Confindustria hanno scritto una lettera al governo in cui manifestano le loro preoccupazioni.

«Senza la certezza di poter accogliere i turisti è altamente probabile che gli impianti sciistici decideranno di non aprire le proprie aziende, il rischio imprenditoriale ed economico è insostenibile. In tale contesto, anche a fronte di una stagione invernale che sarà in ogni caso compromessa, è evidente che tutto il settore, già fortemente penalizzato nei mesi scorsi dalla perdita di incassi di marzo e aprile e da un fatturato estivo ridotto di circa il 35 per cento, avrà bisogno di un ristoro specifico per superare i mesi a venire», si legge nella missiva. Per Ivana Jelinic, numero uno della Federazione italiana associazioni imprese viaggi e turismo, occorre una svolta. «La stagione delle festività natalizie solo con il turismo montano ha fruttato nel nostro Paese 8,7 miliardi di euro lo scorso anno. Ora Trento e il Veneto sono le uniche due Regioni dove è possibile aprire gli impianti, ma visto che in altre regioni sono sconsigliati o vietati gli spostamenti, il turismo montano è possibile praticamente solo in prossimità. Così in molti finora hanno scelto di non aprire gli impianti anche per gli eccessivi costi per igienizzazione e distanziamento non coperti da una domanda locale», spiega la presidente di Fiavet. Pure Confcommercio guarda con ansia agli effetti della pandemia sul turismo bianco.

Dice il responsabile del settore turismo di Confcommercio, Alberto Corti: «In condizioni di normalità il numero di presenze turistiche complessive nelle destinazioni sciistiche dell'arco alpino si aggira mediamente poco sotto i 20 milioni, considerando il periodo da dicembre a marzo. Nell'ipotesi che permangano le chiusure degli impianti nei comprensori sciistici, che di fatto annullano i flussi del turismo bianco, si registrerebbe un sostanziale azzeramento della domanda, con una perdita stimata della spesa dei turisti in queste aree, tra alloggio, ristorazione, shopping e servizi vari, pari ad almeno 2,4 miliardi di euro».

LA POSTA IN PALIO

Poi Confesercenti: «Prima del Covid-19 andavano a sciare 4 milioni di italiani in questo periodo, spendendo in media 690 euro a testa». In pensiero anche Federalberghi. Così il presidente Bernabò Bocca: «Se non si permetterà agli impianti di lavorare per gli alberghi di montagna sarà un Natale fatale». Secondo l'ultima indagine sul turismo invernale di Federalberghi, relativa al 2019, il giro d'affari delle settimane bianche supera in condizioni normali gli 8 miliardi di euro (nel 2019 ha fatto registrare un incremento di oltre 11 punti percentuali) e movimenta 11 milioni di persone (in crescita sempre nel 2019 di circa il 4 per cento rispetto al 2018). Numeri che confermano l'importanza del turismo bianco e che contribuiscono a dare un'idea dell'entità della posta in palio.

Francesco Bisozzi

