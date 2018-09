In auto travolge i vicini Anziana morta, 7 feriti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL DRAMMACATANIA Erano da poco passate le 22 di venerdì quando un'automobile è piombata su una famiglia che si era riunita, davanti all'uscio di casa, uccidendo un'ottuagenaria, Maria Napoli, e ferendo sette persone, nessuna in gravi condizioni, tra queste un bambino di 9 mesi che in quel momento di trovava in un girello e, pochi minuti prima, era in un passeggino che è stato travolto dalla Fiat Punto guidata da un uomo di 52 anni, Gaetano Fagone, tutt'ora ricercato. È accaduto a Palagonia, nel Catanese, in via Savona, una strada...