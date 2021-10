Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IN AULAVENEZIA Fossero a scuola, probabilmente avrebbero cinque in condotta e verrebbero bocciati. Invece rappresentano il popolo veneto, sono anche lautamente pagati e ciò nonostante continuano a fare i monelli. Anche ieri, come martedì scorso, la seduta del consiglio regionale del Veneto a Palazzo Ferro Fini è stata caratterizzata dall'uso di termini e denunce improprie. Così il presidente dell'assemblea Roberto Ciambetti, che,...