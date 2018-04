In attesa del terzo royal baby incinta anche Pippa Middleton

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA RIVELAZIONELONDRA In attesa del terzo royal baby, ultimogenito di William e Kate, anche Pippa sarebbe incinta. Dunque la famiglia Middleton sembra proprio destinata ad allargarsi ancora: il quotidiano britannico Sun on Sunday ha rivelato che anche la sorella minore della duchessa di Cambridge sarebbe in dolce attesa. Il parto sarebbe previsto per ottobre.LA NOTIZIAPippa Middleton aspetta il suo primo figlio ed è «entusiasta». La notizia è stata presto rilanciata dai media britannici, deliziando i cronisti rosa del Regno Unito e non...