In attesa del rimedio contro il Coronavirus, arriva in Veneto il siero contro l'influenza. «Siamo la prima Regione in Italia ad aver chiuso anticipatamente la gara per i vaccini», ha fatto sapere ieri il governatore Luca Zaia. Per il 2020 la Regione ha acquistato 1.306.000 dosi, una cifra incrementabile di un ulteriore 20% fino ad arrivare a 1.567.000, per una spesa di 8.304.037 euro. Evidente l'aumento rispetto al 2019, quando ne erano state comprate 864.740, di cui ne erano state utilizzate 790.000. Quest'anno il dipartimento di Prevenzione punta infatti ad aumentare fino all'80% la copertura degli over 60, ad alzare oltre il 50% le categorie a rischio nella fascia d'età 6 mesi-9 anni, ad immunizzare tutti gli operatori sanitari, gli ospiti e gli addetti delle case di riposo. Proprio nelle Rsa è prevista un'offerta molto ampia del vaccino contro lo pneumococco e la campagna è già in corso. Inoltre per i nuovi 65enni la Regione punta a recuperare anche le coorti passate, che non si erano vaccinate negli anni scorsi. Ha precisato Zaia: «Ricordo che il vaccino, in Veneto, è raccomandato, ma non obbligatorio. Ma, pur con accesso volontario, con questa aggiudicazione possiamo attuare il programma di vaccinazione. E la campagna vaccinale potrà partire fin da fine agosto, inizio settembre». Intanto il mondo intero è mobilitato per la ricerca di un vaccino anti-Covid . L'ultima notizia arriva dalla Banca europea degli investimenti e dall'impresa tedesca BioNtech, che hanno firmato un accordo di finanziamento da cento milioni di euro a sostegno del programma di ricerca. Si tratta di uno dei più ampi piani di sviluppo a livello globale, con quattro candidati vaccini, testati in parallelo. Il finanziamento della Bei è sostenuto sia da Horizon2020 che dal Fondo europeo per gli investimenti strategici. «Non saremo definitivamente sicuri senza il vaccino, che è lo strumento principe per sconfiggere definitivamente questa pandemia», ha detto il ministro Roberto Speranza nell'informativa a Senato e Camera. Secondo i dati dell'Oms, sono 136 i candidati vaccini allo studio, dei quali 8 in fase di sperimentazione 2 o 3. A questi si aggiunge quello della multinazionale Johnson & Johnson, che ha annunciato ieri l'accelerazione degli studi clinici sull'uomo.

