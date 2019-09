In arrivo tredici nuovi cardinali bergogliani padroni del Conclave

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LE NOMINECITTÀ DEL VATICANO Il partito della Chiesa in uscita, delle periferie e dei migranti, si è assicurato la maggioranza. Tecnicamente parlando, il sesto concistoro che Francesco ha comunicato ieri mattina sarebbe potuto sembrare un annuncio come un altro, se non fosse che l'imminente infornata di cardinali, fissata per il 5 ottobre, segnerà inevitabilmente un passaggio non trascurabile. Con i 13 nuovi ingressi - di cui 10 elettori - la parte predominante dei votanti si è fatta più omogenea e questo elemento anticipa i pesi e i...