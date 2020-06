VERSO LA VENDEMMIA

TREVISO La Doc mette ordine nella produzione. Frizzanti da tavola e bianchi Igt ai titoli di coda: dalla vendemmia 2020 ci sarà l'obbligo di produrre solo Prosecco. Le eccedenze? Diventeranno succo d'uva, mosto concentrato, aceto di vino o uva destinata alla distillazione. Basta succedanei del prosecco, vini frizzanti di categoria inferiore che inflazionano le bollicine. E basta ingordigie. Il blocco dovuto alla pandemia è stato l'occasione permettere un po' di ordine nel mondo della Doc. «I produttori devono capire che la linea è chiara: ci si deve concentrare nel produrre prosecco. E nel farlo bene». È chiarissimo il presidente Stefano Zanette. Alla luce della possibilità di produrre rosè e quindi immettere sul mercato un vino di fascia più alta, Zanette ha preso la storica decisione, insieme al Consiglio che ha votato compatto, di ridimensionare i volumi della Doc.

LA RIVOLUZIONE

Non è una rivoluzione da poco: dal mercato sarà tolto 1 milione di ettolitri di vino. I superi di cantina di fatto non esisteranno più, i superi di campagna diventeranno prodotti diversi dal vino. «Dobbiamo promuovere la cultura del giusto e pensare ad un sistema che va salvaguardato», chiarisce Zanette. Un'indicazione chiara nei controlli: non verranno più tollerati vini senza carta d'identità, bianchi frizzanti senza denominazione che inquinano il mercato dello sparkling veneto. La misura, già approvata dal Consiglio, verrà presentata ai soci nell'assemblea di venerdì ed è destinata ad aprire una fase nuova per la Doc. «Dobbiamo educare i produttori ad attenersi alla resa da disciplinare e a pensare alla glera come il vitigno della bollicina d'eccellenza».

LA PRUDENZA

Mettere ordine nel sottobosco delle bollicine è un'occasione che si è creata grazie alla pandemia. L'urgenza di regolamentare prodotto è qualità è un tema attuale da anni. «Prima la Brexit, poi i dazi di Trump, oggi il Covid hanno portato la Doc a ritenere necessaria la riduzione nella produzione per mettere in sicurezza il valore delle bollicine», chiude Zanette. Anche rispetto ai quantitativi, il Consorzio ha adottato la politica della prudenza, restringendo i parametri della resa. Benché la contrazione nel mondo della Doc non abbia avuto le ripercussioni accusate dalla Docg, il consorzio ha deciso di scendere da 180 a 145 quintali ad ettaro. Più 20% di supero da stoccare e sbloccare secondo necessità.

Elena Filini

