IN ALTO ADIGEFra due settimane saranno passati nove anni. Era il 30 dicembre 2009, quando il trevigiano Mario Bonduan, 67enne che abitava a Dosson di Casier, scomparve improvvisamente nel nulla, durante una vacanza con la famiglia in Alto Adige. L'uomo, che soffriva di vuoti di memoria, era uscito a fare una passeggiata con un amico a San Candido: i due entrarono in un bar, ad un certo punto lui andò in bagno. Da quel momento calò il buio, salvo qualche raro lampo relativo a presunti avvistamenti, dapprima abbastanza attendibili e poi sempre...