In albergo con 42 chili di eroina

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL BLITZMESTRE Non è noto ancora il principio attivo dei 42 chilogrammi di eroina arrivati a Venezia nei giorni scorsi e sequestrati dagli uomini della Squadra Mobile dopo aver arrestato l'uomo che li aveva portati in Italia dalla Spagna. È comunque una quantità capace di rifornire il mercato locale per un anno o anche più, soprattutto se tagliata con altri componenti per guadagnarci sopra aumentando i rischi di uccidere i consumatori.L'OPERAZIONEL'operazione è scattata venerdì scorso a Marghera, nella Città Giardino nata nei primi del...