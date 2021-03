I DATI

ROMA La scuola è finita in zona rossa con gli istituti chiusi in 16 Regioni su 20. La situazione è precipitata nel giro di pochi giorni visto che a fine febbraio erano poco più di 3 milioni i ragazzi che seguivano le lezioni da remoto, alla fine della prima settimana di marzo erano 5,7 e da ieri sono diventati 6,9 milioni. Vale a dire più di 8 su 10.

A pesare maggiormente su questo dato sono tre regioni soprattutto: Lazio, Veneto e Piemonte. Ma l'impennata si registra al Nord, con il 95% degli alunni che studiano da remoto. Al centro si conferma la media nazionale dell'80% mentre al Sud si scende al 65%. Ieri anche la Basilicata, nonostante sia in zona arancione, ha deciso di chiudere le scuole fino al 27 marzo. Il rischio è che, dopo quella data, si decida poi, per tutte le Regioni coinvolte nella chiusura delle scuole, di restare in dad fino a dopo Pasqua, visto che la pausa festiva inizia il 1 aprile e si tratterebbe di rientrare solo per tre giorni. Ma studiare online significa dover gestire lezioni al computer tra connessioni che potrebbero saltare e genitori che, dovendo lavorare, non sanno come organizzarsi.

Non mancano infatti le proteste contro la didattica a distanza che ha segnato questo anno scolastico anche più di quello scorso. Le scuole superiori sono in dad da settembre, con percentuali varie fino al 100% tra novembre e dicembre. Ma il grande scossone, arrivato ieri, viene dalle materne ed elementari dove ci sono bambini che non possono restare soli in casa né davanti al computer.

Lorena Loiacono

