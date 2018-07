In 7 giorni riportati in Libia 2.500 profughi Tripoli: «Ora l'Italia ci dia più motovedette»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL FOCUSROMA Più di duemila migranti riportati in Libia in una sola settimana. Dal 21 al 28 giugno, la guardia costiera di Tripoli ne avrebbe intercettati in mare 2.425, riconducendoli a terra. Il picco è stato toccato il 24 giugno, quando sono tornati in Libia quasi mille profughi, bloccati in un solo giorno. Emerge dall'ultimo rapporto settimanale dell'Unhcr: le persone riportate in Libia sono «in drammatico aumento». Altri numeri arrivano dall'Organizzazione nazionale per le migrazioni: sarebbero più di diecimila i migranti individuate...