In 6 mesi scala 14 ottomila la montagna ha un nuovo re

LA STORIADall'alba di ieri, l'alpinismo sulle vette più alte della Terra ha un nuovo re. Si chiama Nirmal Purja, è nato 38 anni fa in uno sperduto villaggio del Nepal, martedì mattina (ma in Italia era ancora notte fonda) ha raggiunto gli 8028 metri dello Shisha Pangma, l'unico dei 14 ottomila interamente in Tibet. Su quella cima, Nirmal ha raggiunto un record che sembra impossibile superare. L'obiettivo del suo Project Possible 14x7 era di salire tutte le cime più alte dell'Himalaya e del Karakorum in sette mesi. Alla fine l'alpinista...