In 500mila prenotano il sussidio al sito-beffa

Prenota il tuo reddito di cittadinanza. Con questo titolo accattivante un sito-beffa realizzato lo scorso marzo all'indomani delle elezioni politiche da un'agenzia di sviluppo web di Napoli, Ars Digitalia, ha raccolto in questi mesi la bellezza di mezzo milione di adesioni. Tutte persone - il 60% del Nord, solo il 30 del Sud - che hanno compilato il formulario messo on line sul sito redditodicittadinanza2018.it. E nonostante gli avvertimenti stampati in bell'evidenza: «Il sito è stato sviluppato a fini ludici» e «Si ringrazia per la...