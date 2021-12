Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LE NOVITÀVENEZIA Il Veneto apre le porte a chi, finalmente, ha deciso di vaccinarsi ed elimina l'obbligatorietà della prenotazione. Vuoi avere la prima dose? Prego, l'accesso è libero, basta presentarsi in un centro vaccinale della propria Ulss e mettersi in coda. E cambia anche il sistema per chi ha già prenotato e vuole anticipare la seduta vaccinale: da adesso sarà possibile cercare nuove date senza perdere il posto. Sono le uniche...