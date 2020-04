LA STRATEGIA

ROMA Nuova frenata sulla fase 2. Il 4 maggio sarà il tempo per la ripartenza delle attività produttive. E su questo nel governo, nella task force di Vittorio Colao, nel Comitato tecnico scientifico sono tutti d'accordo. Compreso il commissario straordinario Domenico Arcuri. Ma il partito della prudenza guidato dal ministro della Salute Roberto Speranza, visto l'andamento non esaltante dei dati dell'epidemia, spinge affinché anche dopo il 4 maggio i cittadini restino a casa: «Quel giorno non sarà una sorta di liberi tutti». «Sono d'accordo», è stata la replica di Giuseppe Conte, «ma non possiamo chiudere i cittadini in casa per sempre». Tant'è che ci sarà un lieve allentamento del lockdown.

Il premier, Arcuri, Colao e diversi ministri temono infatti per il crollo del Pil e per la tenuta psicologica del Paese: «È ancora presto per decidere», è il leitmotiv degli aperturisti. Ma anche di chi frena sulle riaperture: «Nessuno sa come sarà la situazione epidemiologica in quella data». E da palazzo Chigi filtra in serata: «La ripartenza sarà all'insegna della massima cautela, nella consapevolezza che si dovrà sempre tenere sotto controllo la curva epidemiologica e non farsi trovare impreparati in caso di una possibile risalita. Il piano, che sarà reso noto entro domenica, prevede un allentamento delle misure restrittive, ma non un loro stravolgimento».

Per capire l'aria che tira, nel carosello di videoconferenze che ha scandito la giornata - prima quella con la task force di Colao, poi nel pomeriggio la call con le parti sociali, infine a sera il vertice in remoto con Regioni e Comuni - servito a Conte per cominciare a dettagliare il piano nazionale per la ripartenza, non è stato fatto alcun accenno a un allentamento delle misure restrittive che da metà marzo costringono gli italiani a casa.

DIVIETI CONFERMATI

Anzi, è stato confermato il divieto di allontanarsi, senza un valido motivo, dalla propria Regione anche per raggiungere le seconde case. E tutta l'attenzione è stata dedicata alle regole severe che dovranno accompagnare la ripresa delle attività produttive che riporterà a lavoro 2.7 milioni di dipendenti, sugli 8 milioni attualmente fermi.

Con un duello tra chi, come Conte, Confindustria e Colao, vorrebbe far riaprire lunedì 27 aprile «le aziende in regola», soprattutto nei settori dell'automotive, moda, mobilifici, produzione di macchine agricole e industriali, cantieri edili, con le relative filiere di vendita: «Si parla di aziende, specie quelle medio-grandi, che hanno implementato i protocolli di sicurezza e che tra l'altro rischiano di perdere competitività...», osservano a palazzo Chigi. E chi invece, come Speranza e il ministro delle Regioni Francesco Boccia, vuole far ripartire l'intero settore produttivo solo il 4 maggio.

Indipendentemente dalla data («si deciderà entro sabato»), le aziende, le fabbriche e gli uffici (questi possibilmente in smart-working) per riaprire dovranno avere una sorta di patente di sicurezza, garantendo la sanificazione degli ambienti, i termoscanner e la misurazione della saturazione all'ingresso, la distanza di sicurezza e le protezioni personali. Queste misure dovranno essere accompagnate da un potenziamento del trasporto pubblico per evitare il sovraffollamento di bus e metro: l'indice di occupazione di ogni mezzo non dovrà superare il 50% dei posti disponibili. Da uno scaglionamento delle aperture dei negozi e degli uffici fino a notte e da turni di lavoro anche nel week-end.

Inoltre, in vista di una probabile modularità Regione per Regione, il governo nella valutazione delle riaperture terrà in considerazione su suggerimento della task force tre criteri: la situazione epidemiologica, l'adeguatezza del sistema sanitario locale, la disponibilità dei dispositivi di protezione personale. Tre aspetti che potrebbero ritardare l'allentamento del lockdown in Lombardia e Piemonte.

Premesso che palazzo Chigi escludono di aver già deciso come sarà la ripartenza per la popolazione («mancano ancora due settimane, decideremo a ridosso del 4 maggio in ragione dell'andamento dell'epidemia», è il ritornello), nei tavoli di lavoro si ipotizza qualche allentamento del lockdown. Ad esempio è prevista la possibilità di tornare a fare jogging da soli, di giocare a tennis (doppi vietati), la riapertura dei parchi giochi per bambini ma con ingressi contingentati. E sempre indossando la mascherina. Resterà invece il divieto, anche dopo il 4 maggio, di assembramenti per strada e di frequentare amici e familiari.

Il vero protagonista della fase 2 sarà il termoscanner: la misurazione della temperatura sarà obbligatoria non solo per entrare nei luoghi di lavoro, ma anche all'ingresso degli shopping center e dei ristoranti che dovrebbero riaprire il 18 maggio assieme ai bar. Una settimana prima, dall'11, dovrebbe riprendere quelle attività commerciali che garantiscono le regole di sicurezza valide per le aziende. E mentre non è prevista alcuna misura ad hoc per gli anziani, nessuno azzarda date per la riapertura di palestre, sale bingo, coiffeur, etc.

Alberto Gentili

