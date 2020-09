Potrebbero essere fino a una ventina i membri della nuova segreteria politica della Lega, annunciata da Matteo Salvini, che ha deciso di dotare il partito di un nuovo organo direttivo. Dentro i vicesegretari (Giancarlo Giorgetti, Lorenzo Fontana e Andrea Crippa), i due capigruppo di Camera e Senato, Molinari e Romeo, i 4 governatori della Lega, Luca Zaia, Fontana, Massimiliano Fedriga e Donatella Tesei e molti dei capi dei dipartimenti del partito salviniano, a partire dagli ex ministri Centinaio, Stefani, Bongiorno e Locatelli. Ieri, Salvini ha ribadito che si tratta di una operazione tecnica: «Sono abituato a delegare, quando la gente ti fa crescere devi essere più bravo e più presente». Ma per ora, nonostante la svolta ai vertici, la Lega per Salvini premier non ha all'orizzonte alcun congresso. Lsp, partito nato nel 2018, prevedeva da statuto, come si legge nelle disposizioni transitorie, «un congresso federale elettivo, che dovrà essere svolto entro 12 mesi dall'approvazione del presente Statuto». Poi da convocare, come prevede l'art. 18, da parte del «segretario federale in via ordinaria ogni 3 (tre) anni». O «in via straordinaria, su richiesta della maggioranza dei membri del consiglio federale o su richiesta del segretario federale». In attesa del congresso, che dovrà comunque esserci entro il prossimo anno, si è messo in moto il toto-nomi sui delegati che prenderanno posto nella maxi-segreteria. Certa la presenza del responsabile organizzativo della Lega, Roberto Calderoli. In corsa tra gli altri il veneto Luca Coletto e il friulano Mario Pittoni.

