In 200 per 42 posti, la rissa nei partiti fa slittare le nomine

IL CASOROMA Una ressa, una rissa, una riffa. Benvenuti alla corsa giallorossa per entrare nel sottogoverno del Conte-bis. In queste ore fioccano le autocandidature nel Pd e nel M5S: corrono in 200 per 42 posti. Ieri da Bruxelles il premier Giuseppe Conte ha auspicato la chiusura delle trattative per oggi, per portare il pacchetto delle nomine al consiglio dei ministri di oggi pomeriggio. Ma l'ipotesi che slitti tutto fa parte della realtà. Dal Nazareno continuano a ripetere: «Noi ci siamo, il problema è del M5S: è esploso». A nulla sono...