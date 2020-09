IL RACCONTO

ROMA Lunedì mattina, aula di Montecitorio desolantemente vuota, come non manca di certificare tra l'ironico e lo scorato Filippo Sensi, deputato dem più noto nel mondo dei blogger come @nomfup: «Sarà il cambio di stagione, non arriviamo a una decina in aula», twitta. I colleghi potessero lo strozzerebbero, per queste sue instancabili denunce di nullafacentismo parlamentare, ma tant'è. Banchi vuoti, dentro e fuori l'aula, dopo che il Transatlantico è stato riconvertito per garantire il distanziamento anti covid.

L'ordine del giorno, sia detto a discolpa della moltitudine assente, non è proprio di quelli che invoglia. Il problema è che è l'intera settimana a presentarsi sulla stessa linea. Ieri: «discussione generale della mozione concernente iniziative volte a garantire la pubblicazione dei verbali delle riunioni del Comitato tecnico-scientifico»; della «proposta di legge per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico»; dei progetti di legge di ratifica di svariati trattati internazionali. Tra cui, per dire, un'imperdibile Convenzione di Minamata sul mercurio firmata a Kumamoto nel 2013. O una convenzione tra governo italiano e governo gabonese del 1999 «per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito».

DIRETTA TV

Continuando la settimana, come si diceva, l'agenda non cambia. Anzi sì, martedì si aggiunge la ratifica di un accordo Italia-Mozambico di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica. Mercoledì question time «con trasmissione in diretta televisiva». Venerdì interpellanze urgenti. Stop.

Se la settimana scorsa il Parlamento era anche formalmente fermo per consentire a deputati e senatori di concentrarsi sulla campagna elettorale, ora che regionali e referendum sono alle spalle ci si sarebbe potuti aspettare tutta una rincorsa a recuperare il tempo perduto, tra lockdown prima, post covid dopo, vacanze estive e inevitabile paralisi pre-elettorale poi. Invece macché, i lavori d'aula continuano a languire in attesa che dal governo arrivi qualcosa da discutere, su cui accapigliarsi magari. E se da sempre il lunedì e il venerdì sono per le aule parlamentari giorni morti, in cui non si vota, dunque le presenze non vengono registrate e i nove decimi degli eletti preferiscono trascorrerli nei rispettivi collegi a fare altro, da che mondo è mondo (nel piccolo mondo di Montecitorio) martedì pomeriggio, mercoledì e giovedì sono dedicati alle sedute plenarie, alla discussione e votazione di proposte di legge. Una settimana parlamentare dedicata tutta all'autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali vecchi di una ventina d'anni, ha più che altro il sapore di cassetti svuotati pur di trovare qualcosa da fare.

Barbara Jerkov

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA