«Improprio allungare la prescrizione senza accorciare i tempi dei processi»

«C'è qualcosa di illogico in quanto sta avvenendo in tema di riforma della giustizia. A me pare che si stia vendendo la pelle dell'orso prima d'averlo catturato». È un fiume in piena Giovanni Maria Flick, presidente emerito della Corte Costituzionale e ministro della Giustizia 25 anni fa con i governi dell'Ulivo.Perché illogico?«Con un altro provvedimento è stata introdotta una impropria eliminazione della prescrizione che a partire dall'anno prossimo si fermerebbe dopo una sentenza di primo grado. Si era detto però che questa norma...