IL PROVVEDIMENTO

ROMA La maxi manovra da 55 miliardi del governo prende sempre più forma. Ieri in una doppia audizione davanti alla Commissione finanze della Camera, dove è in discussione il decreto liquidità, i ministri dell'Economia, Roberto Gualtieri, e quello dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, hanno dato una serie di indicazioni sui temi che saranno affrontati dal provvedimento che, il ministro dell'Economia, ha detto verrà approvato a metà settimana. Molto si è discusso delle misure a sostegno delle imprese. Gualtieri ha spiegato che verrà concesso a tutte quelle che hanno subito un calo del fatturato nel periodo del lockdown, un credito di imposta del 100% per tre mensilità di affitto. Un aiuto, ha spiegato il ministro, che sarà dato a tutte le imprese a prescindere dalle dimensioni.

L'EVOLUZIONE

Si tratta dunque, di un'evoluzione del credito di imposta del 60% riservato solo ai negozi di categoria C1 deciso nel decreto di marzo. Non sarà l'unico aiuto. Ci sarà anche una riduzione del costo delle bollette elettriche attraverso un taglio di 600 milioni di euro dei cosiddetti «oneri di sistema» che gravano sul conto energetico e che in pratica sarà equivalente a uno sconto pari a tre mesi di bollette. Arriveranno aiuti specifici per i Bar e i ristoranti, due delle attività più duramente colpite dalle chiusure imposte dal governo. Per un certo periodo di tempo verrebbero esentati dal pagamento della Tosap, la tassa di occupazione del suolo pubblico. Lo scopo è quello di lasciare maggiore spazio per i tavoli all'aperto in modo da poter organizzare più facilmente il distanziamento necessario a riprendere in sicurezza le attività. Gualtieri ha anche spiegato che ci sarà un decreto ad hoc per le semplificazioni burocratiche, ma che alcune misure potrebbero essere introdotte già nel provvedimento che il governo adotterà questa settimana. Una di queste potrebbe essere una norma che dà maggiore libertà di posizionare i tavoli sul suolo pubblico.

LA CONFERMA

Gualtieri ha anche confermato che nel testo troverà spazio il rafforzamento dell'ecobonus per le ristrutturazioni che migliorano il risparmio energetico, e il sisma bonus. L'incentivo sarà portato al 120%. Il ministro Patuanelli ha aggiunto che tornerà lo sconto in fattura, ossia la possibilità di cedere il credito all'impresa compensando, in questo caso, totalmente i costi dell'intervento. Non solo, il credito potrà anche essere ceduto alle banche. Su questo ci sarebbe un via libera da parte della Banca d'Italia.

Il Fondo di garanzia gestito dal Mediocredito centrale per agevolare i prestiti alle imprese sarà aumentato di 4 miliardi di euro, per arrivare entro fine anno, a 7 miliardi di dotazione complessiva. Sul tema dei prestiti garantiti, Patuanelli ha voluto sottolineare che il governo non è intenzionato a fornire alle banche quello scudo penale chiesto a gran voce dal sistema del credito per snellire le procedure di erogazione dei fidi. Nel decreto, come ha confermato il ministro dell'Economia, arriveranno contributi a fondo perduto per le imprese che hanno subito una riduzione dle fatturato. Ma il capitolo non è ancora chiuso ed è stato oggetto di un vertice di maggioranza.Gualtieri, infine, ha annunciato che ci saranno altri rinvii di scadenze fiscali ma che all'orizzonte non c'è nessun condono.

Andrea Bassi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA