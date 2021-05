Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA STRATEGIAROMA A metà settimana (ma la data potrebbe anche slittare a venerdì) il consiglio dei ministri per l'approvazione del nuovo decreto che per esplicita volontà del premier non si chiamerà Sostegni bis ma Imprese, lavoro, professioni. Con una dotazione di 40 miliardi. Poi la settimana successiva il provvedimento sulle semplificazioni connesso al Piano nazionale di ripresa e resilienza, che ha l'obiettivo di permettere una più...