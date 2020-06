UNIONCAMERE

VENEZIA (m.cr.) l fatturato perso nel lockdown difficilmente sarà recuperato nel corso dell'anno: lo prevede l'80% delle imprese venete del manifatturiero. È uno dei dati emersi da un'indagine attraverso questionari a 2mila imprenditori condotta da Unioncamere Veneto e presentata ieri in un webinar. Il 73% delle aziende ha sospeso la sua attività a causa dell'epidemia, un 10% per scelta. «Le ferite inferte dal Covid-19 alla nostra economia sono profonde - avverte il presidente di Unioncamere Veneto Mario Pozza -. Questa ferita oggi è ancora più profonda e lo sarà ancor di più nei prossimi mesi quando gli effetti dell'emergenza economica si dipaneranno in tutta la loro forza sull'occupazione, sulle imprese, sui consumi e sulle famiglie. Il rischio è quello di una bomba sociale se i rimedi per rimarginare la ferita non arrivano e sono inefficaci. In questo contesto le Camere di Commercio stanno mettendo in campo azioni e misure mirate per contrastare una situazione che diventerà drammatica».

Nel periodo di stop da coronavirus secondo il sondaggio è finito in cassa integrazione circa il 49% dei dipendenti delle imprese venete: il 73% l'ha utilizzato. Lo smart working è stata la scelta compiuta dal 41,3% delle aziende per l'11,5% degli addetti totali. La crisi da Covid si è tradotta, nel 63,1% delle imprese, in un ritardo nei pagamenti, per il 54,6% nella difficoltà a sostenere spese correnti e per il 30,4% nella difficoltà a rimborsare le rate. Il 27% degli intervistati ha lamentato restrizioni nell'accesso al credito, ed è su questo canale che per la maggior parte degli interpellati sarebbe necessario attivare sostegni.

Uno studio dell'università di Venezia Ca' Foscari ha ricordato come siano le imprese a maggiore intensità tecnologica e con risorse umane più formate a mostrare più flessibilità e alcuni primi segnali di recupero, anche se ancora deboli. Il professor di Ca' Foscari Giancarlo Corò avverte: «Fatta salva l'esigenza di continuare a finanziare le politiche di sostegno al reddito e le garanzie al credito per le imprese, la sfida è come e dove investire le risorse messe a disposizione dall'Europa - il 10% del nostro Pil - per realizzare importanti avanzamenti sui nostri punti di debolezza, limitando le azioni dirigistiche e centralistiche, e promuovendo invece il coinvolgimento responsabile dei territori». Deciso il presidente dei commercialisti di Treviso David Moro: «Il rischio è che la nuova emergenza si chiami burocrazia, dall'inizio dell'emergenza ad oggi sono stati emanati 173 atti per un totale di 2000 pagine».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA